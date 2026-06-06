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06 июня 2026 в 03:01

Российские цены на нефтепродукты признали одними из самых низких в мире

Новак: Россия вошла в топ-5 по низким ценам за нефтепродукты из-за особой схемы

Александр Новак Александр Новак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия вошла в топ-5 стран с самыми низкими ценами на нефтепродукты, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью для проекта «Блогерская студия VK видео: пространство прямого диалога» в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, это стало возможным благодаря выстроенному механизму ценообразования, который позволяет росту стоимости не превышать уровень инфляции.

В случае рыночных колебаний действует механизм демпфирования, который смягчает резкие изменения цен, подобно амортизатору в транспорте. Этот механизм работает двояко: при росте цен бюджет компенсирует их частично за счет налогов, собираемых с нефтяной отрасли.

Как амортизатор в велосипеде или в машине, чтобы машина ехала ровно, независимо от того, по кочкам едешь или нет. То же самое мы делаем у себя на рынке потребления нефтепродуктов, — уточнил Новак.

При снижении мировых цен на рынке, нефтекомпании, в свою очередь, доплачивают бюджет для поддержания низких цен для потребителей. Вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на общую низкую стоимость, цены на нефтепродукты в стране постепенно увеличиваются, что соответствует уровню инфляции, как и стоимость других товаров внутри России.

Ранее Александр Новак заявлял, что Россия продолжает обсуждать поставки газа в Узбекистан и Казахстан. По его словам, Москва также ожидает роста добычи и экспорта энергоносителя в текущем году.

Россия
Александр Новак
нефтепродукты
цены
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