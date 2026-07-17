Агрессивная риторика и действия президента Украины Владимира Зеленского связаны с его попытками спасти самого себя, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС «Вести». По словам дипломата, его пребывание у власти находится под вопросом с точки зрения легитимности, отсутствия выборов и невыполнения обещаний перед гражданами.

Зеленский пытается спасти самого себя, учитывая, что его пребывание на Банковой во власти находится под одним сплошным вопросом и с точки зрения его легитимности, и отсутствия выборов как таковых, и с точки зрения того, что он заявлял своим гражданам в качестве программы, идеологии, философии, и, конечно, с точки зрения той реальности, которую он сам создавал, — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Зеленский пытается ежедневно совершать хоть какие-то действия, чтобы залатать бреши на тонущем корабле, который идет ко дну. Она связала с этим агрессивную терминологию, теракты и беснования.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что перемены при украинском президенте невозможны, поскольку ему нужны коррупция и автократия. По ее словам, глава государства был предназначен для хаоса, а те, кто хочет изменений и попадает в его правительство, уходят либо сами, либо вынужденно.