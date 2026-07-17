Прокуратура Украины показала видео взрыва у дома Ермолаева в Монако

Прокуратура Украины опубликовала момент взрыва в Монако, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его семья. Запись удалось восстановить с камеры наблюдения, которую исполнители заранее установили рядом с местом преступления, чтобы подтвердить выполнения заказа.
Благодаря работе специалистов СБУ удалось восстановить одно из доказательств, которое подозреваемые пытались уничтожить, — написал генпрокурор Руслан Кравченко.
На записи видно, как Анастасия Березовская походит в крыльцу и оставляет сумку со взрывным устройством. Следом за ней следуют Ермолаев вместе с членами семьи. Взрыв раздался через несколько секунд после того, как она отошла от входной двери.
Взрыв произошел 29 июня у дома в Монако, где проживал Ермолаев. Взрывное устройство находилось в рюкзаке, оставленном возле входа в здание. Травмы получили три человека. Спутнице Ермолаева Анне Насобиной ампутировали обе ноги.
Ранее Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, обвинил Главное управление разведки Украины в организации покушения. Предприниматель обратился к международным организациям с просьбой обеспечить безопасность членов его семьи и свидетелей.