Прокуратура Украины показала видео взрыва у дома Ермолаева в Монако

Прокуратура Украины опубликовала момент взрыва в Монако, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его семья. Запись удалось восстановить с камеры наблюдения, которую исполнители заранее установили рядом с местом преступления, чтобы подтвердить выполнения заказа.

Благодаря работе специалистов СБУ удалось восстановить одно из доказательств, которое подозреваемые пытались уничтожить, — написал генпрокурор Руслан Кравченко.

На записи видно, как Анастасия Березовская походит в крыльцу и оставляет сумку со взрывным устройством. Следом за ней следуют Ермолаев вместе с членами семьи. Взрыв раздался через несколько секунд после того, как она отошла от входной двери.