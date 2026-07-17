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17 июля 2026 в 22:44

Атаки украинских сил на ДНР унесли жизни двух человек

Пушилин: два жителя ДНР погибли и 12 человек получили ранения из-за атак ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Удары украинских беспилотников за последние сутки унесли жизни двух жителей Донецкой Народной Республики, заявил глава региона Денис Пушилин в своих социальных сетях. По его словам, еще 12 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления, — написал он.

Пушилин пояснил, что в Никитовском районе Горловки при атаке на легковой автомобиль погиб мужчина. Еще один водитель 1978 года рождения скончался на трассе Донецк — Горловка после удара по грузовику.

Ранения получили жители Макеевки, Дебальцево, Горловки, Шахтерска и Великоновоселковского округа. Среди пострадавших — пассажиры городских автобусов № 83 и № 2 в Горловке, водители микроавтобусов и легковых машин, а также гражданские, пострадавшие при детонации взрывоопасного предмета в Центрально-Городском районе.

Всего повреждены три жилых дома, три объекта инфраструктуры, два автобуса, спецтехника, семь грузовых и четыре легковых автомобиля. Нападения зафиксированы в Донецке, Горловке, Дебальцево, Торезе, а также в Тельмановском, Амвросиевском, Шахтерском, Великоновоселковском, Старобешевском и Ясиноватском округах.

Ранее сообщалось, что в центре города Васильевки Запорожской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины нанес удар по многоквартирному жилому дому. В результате целенаправленной атаки пострадали две мирные жительницы, в данный момент они госпитализированы.

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