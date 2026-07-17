ВСУ ударили по многоквартиному жилому дому в Запорожской области Балицкий: в результате атаки ВСУ на Васильевку пострадали две мирные жительницы

В центре города Васильевки Запорожской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины нанес удар по многоквартирному жилому дому, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своих социальных сетях. В результате целенаправленной атаки пострадали две мирные жительницы, в данный момент они госпитализированы в местную больницу.

По словам главы области, ранения получили женщины 1985 и 1944 года рождения. Квартиры в доме получили серьезные повреждения. На месте происшествия работают все необходимые оперативные службы.

Информация о состоянии пострадавших и масштабе разрушений уточняется. Экстренные службы продолжают работу. Власти призывают жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности. Ситуация находится на контроле регионального руководства.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за 12 часов (с 08:00 до 20:00 мск) уничтожили 105 беспилотников самолетного типа. В пресс-службе Минобороны РФ проинформировали, что дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.