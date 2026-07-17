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17 июля 2026 в 20:44

«Будет так, как сказала наша страна»: Захарова дала оптимистичный прогноз

Захарова: события в мире будут развиваться так, как сказала Россия

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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На Западе осознали, что их планы не будут реализованы и дальнейшее развитие событий пойдет по сценарию, который отвечает интересам России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова ИС «Вести». По словам дипломата, заявления европейских стран об участии в «мирном» урегулировании, по сути, сводятся к стремлению добиться стратегического поражения России.

Истеричные действия, которые предпринимает Западная Европа: кричит о том, что ей обязательно надо стать частью так называемого урегулирования. Но при этом под урегулированием они понимают только реализацию своей давнишней мечты о том, что они назвали, придумав фразу о нанесении Россией якобы стратегического поражения. От чего это все? Как раз от ситуации на поле боя. Они все поняли. И что все, что они задумали, так не будет [реализовано], а будет так, как сказала наша страна, — сказала она.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский больше не нужен западным кураторам, и акции протеста тому пример. Он назвал его «отработанным материалом», который скоро выбросят на свалку истории и заменят кем-то другим.

До этого политолог-американист Константин Блохин сообщил, что санкции США преследуют две цели: сделать Россию более сговорчивой на переговорах. Вторая — ослабить Китай, лишив его дешевых российских энергоносителей, которые стимулируют развитие экономики КНР. Блохин считает, что американский президент Дональд Трамп хочет разорвать тесные экономические связи между Москвой и Пекином.

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