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17 июля 2026 в 19:47

Львовские чиновники «заработали» на Bentley и особняки по 800 «квадратов»

Хакеры обнаружили у львовских чиновников Bentley и особняки

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Хакеры заявили о взломе государственной налоговой системы Украины, из которой удалось получить данные об имуществе чиновников и силовиков, пишет РИА Новости. Так на балансе Львовского горсовета и налоговой службы числятся BMW, Audi, Mercedes и Bentley. У директора департамента львовской налоговой службы и вовсе нашли жилые помещения площадью от 280 до 800 квадратных метров.

Доступ к налоговой системе Украины, как заявили хакеры, был получен через взлом системы электронного документооборота. Хакеры сообщили, что получили декларации, сведения о покупке крупной недвижимости, данные об отчетах по налоговым отчислениям со стороны западных стран и внутренний документооборот налоговой службы.

Доступ к внутренней среде налоговой системы Украины позволил получить данные юридических лиц из силовых ведомств за последние 18 месяцев, — рассказали хакеры.

Ранее бывший посол Украины на Кипре Сергей Нежинский заявил о подготовке покушения на него по заказу министра иностранных дел Андрея Сибиги. Дипломат рассказал, что обратился в Национальное агентство по предотвращению коррупции. По словам Нежинского, после этого его супруга стала получать угрозы.

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