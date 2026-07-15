Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Беру ведро свежих огурцов, нарезаю их кружками, смешиваю с луком, укропом и растительным маслом — и закрываю в банки, чтобы зимой открывать хрустящую, ароматную закуску, которая пахнет летом и спасает любой ужин. Этот салат — классика советских заготовок: огурцы остаются плотными, хрустящими, пропитываются луковым соком и уксусной заправкой, а горошины черного перца добавляют легкую остринку.

Для приготовления вам понадобится: 3 кг небольших плотных огурцов, 1 кг репчатого лука, 1 большой пучок свежего укропа, 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли, 100 мл 9% уксуса, 100 мл растительного масла, 1 ч. ложка черного перца горошком. Огурцы тщательно вымойте и обсушите, нарежьте кружочками толщиной около 5 мм (крупные можно разрезать пополам). Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Укроп мелко порубите, включая стебли — они дают аромат. В большой кастрюле или тазу смешайте огурцы, лук, укроп, соль, сахар, перец, уксус и масло. Хорошо перемешайте руками и оставьте при комнатной температуре на 30–60 минут, чтобы огурцы пустили сок. Разложите салат по стерилизованным банкам, плотно утрамбовывая, чтобы сок покрывал огурцы. Накройте банки стерилизованными крышками (не закатывайте), поставьте в кастрюлю с горячей водой и стерилизуйте: 0,5 л банки — 10–15 минут, 1 л — 20–25 минут с момента закипания. Достаньте, сразу закатайте, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном темном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрыла «Нежинский» в прошлом году — банки разошлись за зиму полностью, особенно муж любил их с картошкой. Я добавила в салат небольшой жгучий перец для пикантности. Кстати, вместо уксуса можно взять яблочный для мягкого вкуса.