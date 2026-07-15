Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 15:37

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру ведро свежих огурцов, нарезаю их кружками, смешиваю с луком, укропом и растительным маслом — и закрываю в банки, чтобы зимой открывать хрустящую, ароматную закуску, которая пахнет летом и спасает любой ужин. Этот салат — классика советских заготовок: огурцы остаются плотными, хрустящими, пропитываются луковым соком и уксусной заправкой, а горошины черного перца добавляют легкую остринку.

Для приготовления вам понадобится: 3 кг небольших плотных огурцов, 1 кг репчатого лука, 1 большой пучок свежего укропа, 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли, 100 мл 9% уксуса, 100 мл растительного масла, 1 ч. ложка черного перца горошком. Огурцы тщательно вымойте и обсушите, нарежьте кружочками толщиной около 5 мм (крупные можно разрезать пополам). Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Укроп мелко порубите, включая стебли — они дают аромат. В большой кастрюле или тазу смешайте огурцы, лук, укроп, соль, сахар, перец, уксус и масло. Хорошо перемешайте руками и оставьте при комнатной температуре на 30–60 минут, чтобы огурцы пустили сок. Разложите салат по стерилизованным банкам, плотно утрамбовывая, чтобы сок покрывал огурцы. Накройте банки стерилизованными крышками (не закатывайте), поставьте в кастрюлю с горячей водой и стерилизуйте: 0,5 л банки — 10–15 минут, 1 л — 20–25 минут с момента закипания. Достаньте, сразу закатайте, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном темном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрыла «Нежинский» в прошлом году — банки разошлись за зиму полностью, особенно муж любил их с картошкой. Я добавила в салат небольшой жгучий перец для пикантности. Кстати, вместо уксуса можно взять яблочный для мягкого вкуса.

Проверено редакцией
Читайте также
Горячим способом больше не делаю. Мариную огурцы на минералке: хрустящие, пряные, с чесночной ноткой
Общество
Горячим способом больше не делаю. Мариную огурцы на минералке: хрустящие, пряные, с чесночной ноткой
В июле огурцы стали кривыми и сбрасывают завязи: чем подкормить их сейчас для большого урожая
Общество
В июле огурцы стали кривыми и сбрасывают завязи: чем подкормить их сейчас для большого урожая
Три слоя баклажан и творожная начинка — к ужину подаю пирамидки: сочные, ароматные башенки с солнечным вкусом
Общество
Три слоя баклажан и творожная начинка — к ужину подаю пирамидки: сочные, ароматные башенки с солнечным вкусом
Кефир и три нектарина — и пирог-пышка готов за час: воздушный, с хрустящей корочкой и нежной кислинкой
Общество
Кефир и три нектарина — и пирог-пышка готов за час: воздушный, с хрустящей корочкой и нежной кислинкой
Сегодня готовим — завтра едим: маринованные помидоры «Женский каприз» в холодном рассоле
Общество
Сегодня готовим — завтра едим: маринованные помидоры «Женский каприз» в холодном рассоле
огурцы
рецепты
закуски
салаты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Франция вылетела в шаге от финала ЧМ-2026: почему Мбаппе не спас сборную
«Много свободного времени»: Тарасова раскритиковала Милонова за Плющенко
Страны Балтии допустили размещение ядерного оружия НАТО
«А что еще?»: Собчак высмеяла пост Ляскина о забитых полках в магазинах
Донецк погрузился во тьму
Захарова призвала Запад не прикрываться разговорами о мире
Катя IOWA ответила, почему не обвиняет коллег в плагиате
Захарова призвала авторов «нового похода» против России вспомнить историю
Названо главное условие завершения конфликта на Украине
Политолог ответил, почему Трамп ставит сроки завершения украинского кризиса
Раскрыто, от чего скончался Заславский
Юрист дала советы по защите пожилых от мошенников
Адвокат объяснил, можно ли хранить треки иноагентов на страницах в соцсетях
Захарова пригрозила войскам «коалиции желающих»
Отец раскачивал ребенка на руках и случайно выбросил его из окна
Женщина родила на унитазе и попыталась утопить ребенка в канализации
Застрявших в горах Турции россиян спасли после поисков в тумане
Специалисты улучшили движение по крупной магистрали на юго-западе Москвы
Синоптики объявили экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье
Мужчина вооружился «розочкой» и устроил дебош в Красноярске
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.