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15 июля 2026 в 14:30

Кефир и три нектарина — и пирог-пышка готов за час: воздушный, с хрустящей корочкой и нежной кислинкой

Фото: D-NEWS.ru
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Беру остатки кефира, три сочных нектарина и замешиваю тесто на скорую руку — получается пирог-пышка, который нежнее шарлотки и сочнее любых тортов. Он поднимается в духовке шапкой, становится румяным и воздушным, а внутри скрываются мягкие, ароматные кусочки нектаринов, которые наполняют выпечку кисло-сладким соком.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 1 стакан кефира (250 мл), 1 стакан сахара (200 г), 2 стакана муки (260 г), 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, 3 крупных нектарина (можно заменить персиками или абрикосами). Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Влейте кефир, перемешайте. Муку просейте с разрыхлителем и солью, добавьте в жидкую смесь и замесите однородное тесто, консистенции густой сметаны — оно должно быть текучим, но не жидким. Нектарины вымойте, обсушите, удалите косточки и нарежьте тонкими дольками или кубиками — кожуру можно не счищать, она даст приятную кислинку.

Половину фруктов вмешайте в тесто, другую оставьте для украшения верха. Форму для выпечки застелите пергаментом или смажьте маслом, вылейте тесто, сверху выложите оставшиеся дольки нектаринов, слегка вдавливая их в поверхность. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35–40 минут до сухой шпажки и румяной корочки. Готовый пирог остудите в форме 10–15 минут, затем выньте и подавайте тёплым или полностью остывшим. Посыпьте сахарной пудрой для красоты — он сам просится на тарелку с чашкой чая.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог с нектаринами — семья съела его тёплым, даже не дождавшись остывания, и попросила повторить на следующий день. Я добавила в тесто ваниль, а вместо нектаринов использовала персики — получилось ещё ароматнее.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
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