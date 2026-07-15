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15 июля 2026 в 16:40

США развернули два судна за попытку обойти морскую блокаду Ирана

CENTCOM: ВС США перенаправили два судна с возобновления блокады портов Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американские военные принудительно перенаправили два судна с момента возобновления блокады морских портов Ирана, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в Х. Нарушители пытались обойти ограничения.

С начала возобновления морской блокады иранских портов 17 часов назад ВС США перенаправили два коммерческих судна, пытавшихся ее нарушить, — говорится в сообщении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отказывается от идеи 20% компенсации за проход судов через Ормузский пролив в пользу торговых сделок. По словам Трампа, страны Персидского залива будут подписывать с Соединенными Штатами различные соглашения, а пролив остается открытым для всех судов, кроме иранских.

Кроме того, президент США сообщил о введении «полной морской блокады» Ирана. Под ограничения подпадут суда, направляющиеся в иранские порты или перевозящие грузы, связанные с республикой.

Также эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что Соединенные Штаты планируют использовать оманское побережье для установления контроля над Ормузским проливом. При этом, по словам аналитика, ранее Вашингтон был готов решать спор с Тегераном дипломатическими методами.

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