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14 июля 2026 в 18:31

«Полная блокада»: Трамп объявил о жестких мерах против Ирана

Президент США объявил о морской блокаде судов с иранскими грузами

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о введении «полной морской блокады» Ирана. По его словам, ограничения затронут суда, следующие в иранские порты или перевозящие связанные с Ираном грузы.

Полная блокада [Ирана] затронет исключительно те суда, которые направляются в иранские порты и обратно, или же перевозят любые связанные с Ираном грузы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что введение Белым домом сбора в 20% на проход грузов через Ормузский пролив может повысить стоимость барреля нефти на $16 (около 1240 рублей). Отмечается, что планы США по введению сбора провоцируют и опасения перебоев поставок.

До этого представители властей Омана сообщили европейским чиновникам, что возврат к режиму судоходства, существовавшему до начала военных действий, они считают невозможным. Кроме того, Оман рассматривает возможность введения платы за проход судов через Ормузский пролив.

США
Дональд Трамп
Ормузский пролив
нефть
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