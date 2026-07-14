Раскрыт размер «побора» США за провоз грузов через Ормуз CNBC: сбор США на проход грузов через Ормуз повысит цену нефти на $16

Введение Белым домом сбора в 20% на проход грузов через Ормузский пролив может повысить стоимость барреля нефти на $16 (около 1240 рублей), сообщает телеканал CNBC со ссылкой на оценку руководителя консалтингового агентства Энди Липова. Отмечается, что планы США по введению сбора провоцируют и опасения перебоев поставок.

Предложенный Трампом сбор <…> фактически приведет к удорожанию нефти, транспортируемой через пролив, примерно на $16 за баррель, — приводит телеканал оценку эксперта.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении морской блокады в отношении Ирана. Кроме того, американский лидер заявил, что США планируют взимать 20% в качестве сбора со всех перевозимых грузов — эти средства пойдут на обеспечение безопасности в Ормузском проливе.

До этого представители властей Омана сообщили европейским чиновникам, что возврат к режиму судоходства, существовавшему до начала военных действий, они считают невозможным. Кроме того, Оман рассматривает возможность введения платы за проход судов через Ормузский пролив.