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14 июля 2026 в 15:54

Раскрыт размер «побора» США за провоз грузов через Ормуз

CNBC: сбор США на проход грузов через Ормуз повысит цену нефти на $16

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Введение Белым домом сбора в 20% на проход грузов через Ормузский пролив может повысить стоимость барреля нефти на $16 (около 1240 рублей), сообщает телеканал CNBC со ссылкой на оценку руководителя консалтингового агентства Энди Липова. Отмечается, что планы США по введению сбора провоцируют и опасения перебоев поставок.

Предложенный Трампом сбор <…> фактически приведет к удорожанию нефти, транспортируемой через пролив, примерно на $16 за баррель, — приводит телеканал оценку эксперта.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении морской блокады в отношении Ирана. Кроме того, американский лидер заявил, что США планируют взимать 20% в качестве сбора со всех перевозимых грузов — эти средства пойдут на обеспечение безопасности в Ормузском проливе.

До этого представители властей Омана сообщили европейским чиновникам, что возврат к режиму судоходства, существовавшему до начала военных действий, они считают невозможным. Кроме того, Оман рассматривает возможность введения платы за проход судов через Ормузский пролив.

США
Иран
Дональд Трамп
Ормузский пролив
Ближний Восток
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