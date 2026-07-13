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13 июля 2026 в 16:20

Аналитик объяснил, как США надеются контролировать Ормузский пролив

Аналитик Юшков: США хотят использовать берега Омана для контроля над Ормузом

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты намерены использовать берега Омана для контроля над Ормузским проливом, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. При этом, по его словам, ранее Вашингтон был готов решить конфликт с Тегераном дипломатическим путем.

Проблемы с Ормузским проливом, скорее всего, опять затянутся надолго. Иран со своей стороны заявил, что он вновь перекрыт, и будут атакованы любые суда, которые идут через него без согласования. Соединенные Штаты теперь делают ставку не на договоренности, а на создание нового безопасного маршрута. С помощью Омана они пытаются договориться, чтобы обеспечить безопасность прохождения судов именно у оманских берегов. Всем желающим будут говорить, что они должны идти по южному маршруту, а не по северному, как заявляет Тегеран, — поделился Юшков.

Он подчеркнул, что для того чтобы судовладельцы и страховые компании поверили в безопасность маршрута, США наносят удары по военной инфраструктуре Ирана, которая позволяет отслеживать движение в Ормузском проливе. При этом, добавил аналитик, сложно сказать, будут ли Штаты брать плату за проход по южному пути около Омана.

Штаты изначально делали ставку на договоренности с Ираном, что пойдут ему навстречу, и действительно это сделали — например, физически перестали ловить танкеры с иранской нефтью, а сам экспорт стали разрешать и юридически закрепили это. ОФАК США выдало на это генеральную лицензию. Это было в обмен на то, чтобы Иран со своей стороны тоже разблокировал Ормузский пролив. Но, тем не менее, стороны не сошлись в ряде моментов и в итоге возобновили боевые действия де-факто. Они не просто обменялись ударами, а делают теперь это регулярно, — заключил Юшков.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона гарантировать безопасность Ормузского пролива, взимая за это плату. Также он подчеркнул, что Штаты намерены взять под свой контроль этот стратегически важный водный путь.

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Ормузский пролив
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