Психотерапевт назвал причины популярности священников у зумеров

Зумеры предпочитают священников психологам из-за глубокого экзистенциального кризиса, рассказал Общественной Службе Новостей практикующий психолог и психотерапевт Евгений Фомин. Он отметил, что их волнуют вопросы о смысле жизни и ценности существования.

А экзистенциальный кризис зумеров глубже. Это вопросы: «Зачем я живу?», «В чем моя ценность?», «Как вынести несправедливость мира?». Психолог может ответить на это техниками самопринятия, а священник — многовековой духовной традицией и концепцией предназначения души, — объяснил Фомин.

Психотерапевт подчеркнул, что многие зумеры ищут четкую систему координат и понятия добра и зла. По его словам, классическая психология не может решить такие проблемы.

Ранее психолог Александра Чмуж рассказала, что зумеры не видят особого смысла разбираться в той или иной проблеме — при возникновении трудностей им гораздо проще дистанцироваться, чем приложить какие-то усилия. По ее словам, таким образом они привыкли вести себя и в рабочих вопросах, и в отношениях.