Психолог рассказала, почему зумеры так часто «убегают» от проблем Психолог Чмуж: зумеры не видят особого смысла разбираться в проблемах

Зумеры не видят особого смысла разбираться в той или иной проблеме — при возникновении трудностей им гораздо проще дистанцироваться, чем приложить какие-то усилия, заявила KP.RU психолог Александра Чмуж. По ее словам, таким образом они привыкли вести себя и в рабочих вопросах, и в отношениях.

Допустим, по службе возникают какие-то сложности — вместо того, чтобы разбираться, отстаивать свои права, они просто перестают ходить на работу. Им проще повернуться и уйти, чем объяснять, что тебе не нравится, — подчеркнула Чмуж.

Она отметила, что немало зумеров пытаются избегать эмоционально тяжелых разговоров. С их точки зрения целесообразнее вовсе прекратить общение или уйти с работы, чем обсудить ситуацию и выстроить диалог.

Ранее Чмуж заявила, что смайлики в чате не вызывают эмоциональный отклик мозга — он лишь анализирует символ. По ее словам, именно поэтому эмодзи никогда не смогут заменить настоящие чувства. Когда человек видит смайлик, его реакция формируется не напрямую, а лишь через воспоминания или ассоциации.