День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 12:33

Психолог рассказала, почему зумеры так часто «убегают» от проблем

Психолог Чмуж: зумеры не видят особого смысла разбираться в проблемах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Зумеры не видят особого смысла разбираться в той или иной проблеме — при возникновении трудностей им гораздо проще дистанцироваться, чем приложить какие-то усилия, заявила KP.RU психолог Александра Чмуж. По ее словам, таким образом они привыкли вести себя и в рабочих вопросах, и в отношениях.

Допустим, по службе возникают какие-то сложности — вместо того, чтобы разбираться, отстаивать свои права, они просто перестают ходить на работу. Им проще повернуться и уйти, чем объяснять, что тебе не нравится, — подчеркнула Чмуж.

Она отметила, что немало зумеров пытаются избегать эмоционально тяжелых разговоров. С их точки зрения целесообразнее вовсе прекратить общение или уйти с работы, чем обсудить ситуацию и выстроить диалог.

Ранее Чмуж заявила, что смайлики в чате не вызывают эмоциональный отклик мозга — он лишь анализирует символ. По ее словам, именно поэтому эмодзи никогда не смогут заменить настоящие чувства. Когда человек видит смайлик, его реакция формируется не напрямую, а лишь через воспоминания или ассоциации.

Общество
психологи
отношения
зумеры
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.