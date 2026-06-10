Врач ответила, что делать при солнечном ожоге Врач Чиркова: на солнечный ожог нужно нанести пантенол

В случае получения солнечного ожога первой степени нужно намазать его пантенолом, предупредила заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что не стоит наносить облепиховые масла или сметану на поврежденный участок.

Солнечный ожог первой степени нужно мазать пантенолом. Не надо наносить никакие облепиховые масла или сметану. Есть специальные аптечные средства, — пояснила Чиркова.

Врач обратила внимание, что при тепловом ударе человека нужно оттащить в тень, дать воды и вызвать скорую. По ее словам, можно обтереть пострадавшего прохладными влажными салфетками.

Ни в коем случае не холодные, чтобы не случилось спазма сосудов. Человек при тепловом ударе либо краснеет, либо бледнеет. Температура может подниматься до 40 °C, но он не будет потеть. Начинается все с сильной головной боли, — заключила Чиркова.

Ранее терапевт и диетолог Елена Игнатикова рассказала, что употребление мороженого в самый пик жары чревато спазмом сосудов и проблемами с зубами. Она посоветовала отказаться от этого десерта в знойные дни с 12:00 до 16:00.