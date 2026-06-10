Диетолог раскрыла, чем грозит употребление мороженого в самый пик жары

Употребление мороженого в самый пик жары чревато спазмом сосудов и проблемами с зубами, предупредила в беседе с «Москвой 24» терапевт и диетолог Елена Игнатикова. Она посоветовала отказаться от этого десерта в знойные дни с 12:00 до 16:00. При высоких температурах организм расширяет сосуды кожи для охлаждения, а резкое поступление холодной пищи провоцирует их спазм.

Если есть мороженое быстро и в жару, то возникает так называемый термический шок. Эмаль и дентин сокращаются и расширяются с разной скоростью, что может привести к микротрещинам на зубах. [Рефлекторный спазм сосудов, в свою очередь,] может спровоцировать снижение местного иммунитета, обострение гастрита или панкреатита, — подчеркнула Игнатикова.

Врач посоветовала есть мороженое медленно, находясь в тени, и только маленькими кусочками, чтобы оно успевало подтаять. После употребления десерта рекомендуется попить воды, чтобы смыть остатки сахара со слизистой ротовой полости. При этом категорически нельзя запивать мороженое горячими напитками. Это грозит микротрещинами эмали, спазмом пищевода и изжогой.

Ранее нутрициолог Алла Макарова заявила, что употребление воды со льдом в жаркую погоду может навредить ЖКТ. Она отметила, что слишком холодная вода вызывает стресс у организма — ему приходится тратить ресурсы на ее оперативное нагревание.