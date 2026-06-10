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10 июня 2026 в 14:02

Нутрициолог предупредила об опасности напитков со льдом в жару

Нутрициолог Макарова: употребление воды со льдом в жару может навредить ЖКТ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Употребление воды со льдом в жаркую погоду может навредить ЖКТ, заявила «Радио 1» нутрициолог Алла Макарова. Она отметила, что слишком холодная вода вызывает стресс у организма — ему приходится тратить ресурсы на ее оперативное нагревание.

Лучше, чтобы вода была температуры тела либо немного теплее. Пить пресловутые «два литра» необязательно. Рассчитывать норму можно по формуле: 30—40 миллилитров на килограмм массы тела. Рекомендуется выбирать столовую минералку и воду с лимоном, мятой или корицей. Лучше пить часто и по чуть-чуть, а не залпом по пол-литра, — посоветовала Макарова.

Специалист добавила, что в жару категорически нельзя пить сладкую газировку и магазинные соки. Они содержат обилие сахара и способствуют обезвоживанию организма.

Ранее диетолог, эндокринолог Антон Поляков посоветовал отказаться от употребления питьевых йогуртов в жару. По его словам, чувство жажды будет увеличиваться за счет сахара в составе напитков.

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