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10 июня 2026 в 12:19

Диетолог ответил, каких напитков лучше избегать в жару

Диетолог Поляков: в жару нужно избегать газированных напитков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В жару необходимо избегать употребления сладкой газировки, рассказал aif.ru диетолог, эндокринолог Антон Поляков. Он отметил, что после таких напитков жажда только увеличится.

Точно не надо употреблять для утоления жажды сладкие газированные напитки. Это абсолютно бесполезное занятие, поскольку после выпитой баночки или бутылочки чего-то сладенького через короткий промежуток времени пить хочется еще больше, — рассказал Поляков.

Диетолог также призвал избегать пакетированных соков и питьевых йогуртов. По его словам, чувство жажды будет увеличиваться за счет сахара в составе напитков.

Ранее сообщалось, что взрослым людям следует пить воды на пол-литра больше нормы в жаркую погоду. Эксперты напомнили, что в такой период любой питьевой режим требует корректировки.

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