3 необычных, но рабочих рецепта маринадов для шашлыка: с кофе, киви и колой

Обычные маринады с уксусом, лимоном и майонезом работают, но уже надоели? Результат слишком предсказуемый? Есть рецепты, которые сначала вызывают недоумение, а потом поражают своим результатом. Кока-кола, свежезаваренный кофе и киви с мятой — три необычных маринада для мяса. Попробуйте хотя бы раз — и про уксус забудете.

Важный совет

Во всех необычных маринадах соль добавляйте в самом конце или уже перед самой жаркой. Соль вытягивает влагу и замедляет работу ферментов.

Маринад № 1: кока-кола с луком для свинины

Почему это работает: фосфорная кислота и пузырьки газа делают мясо невероятно мягким. Сахар в коле карамелизуется на огне, давая красивую корочку. Идеально для свинины.

Возьмите 2 кг свинины (шея или карбонад), нарежьте кусками. Залейте мясо 1 литром кока-колы. Добавьте 4 луковицы, нарезанные кольцами, соль, перец и лаврушку. Оставьте при комнатной температуре на 4–6 часов или на ночь в холодильнике.

Жарьте 12–15 минут на углях. Шашлык получается сочным, чуть сладковатым.

Совет: не передержите в маринаде дольше 8 часов — мясо станет рыхлым. Кола должна быть обычной, не диетической — сахар нужен для карамелизации.

Маринад № 2: кофейный маринад для говядины — с пикантной горчинкой

Почему это работает: вкус кофе отлично сочетается с говядиной, а танины размягчают волокна. Особенно хорош для мраморной говядины и стейков.

Заварите крепкий кофе. Советуем такие пропорции: 4 чайных ложки на 200 мл кипятка. Остудите. Добавьте 100 мл соевого соуса, 2 столовые ложки растительного масла, 3 зубчика чеснока через пресс и чайную ложку молотого черного перца. Залейте 2 кг говядины, нарезанной кусками. Маринуйте в холодильнике 4–6 часов. Мясо получается с благородной горчинкой и нежным ароматом.

Совет: не берите растворимый кофе — только свежемолотый, иначе будет кислый привкус. Для более мягкого вкуса добавьте чайную ложку сахара.

Маринады с колой, киви и кофе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринад № 3: киви с мятой — для любого жесткого мяса за 2 часа

Почему это работает: киви содержит актинидин — мощный фермент, разрушающий жесткие волокна. Мята добавляет свежесть и охлаждающий эффект. Работает со свининой, говядиной и бараниной. Но важно не передержать.

Очистите три киви, разомните в кашицу вилкой или блендером. Добавьте пучок мелко рубленной мяты, два зубчика чеснока, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец. Залейте 2 кг свинины, говядины или баранины. Маринуйте не дольше 2 часов, иначе мясо превратится в паштет. Жарьте на углях по 3–4 минуты с каждой стороны. Результат — нежнейшее мясо, которое буквально тает во рту.

Совет: если мясо уже мягкое (например, телятина), сократите время маринования до 1 часа. Передержанное мясо станет рыхлым и безвкусным.

Что добавить для разнообразия

В маринад с колой: добавить корень имбиря, звездочку бадьяна или палочку корицы — шашлык получится с восточным акцентом.

В кофейный маринад: добавить паприку, тимьян, каплю бальзамического уксуса.

В маринад с киви: добавить кинзу вместо мяты, лаймовый сок, острый перец чили.

