Вместо надоевшей жареной картошки — «по-крестьянски» под курицей: сочно, бюджетно и исчезает быстрее, чем вареная

Картошку запекаю под куриными спинками — выкладываю в форму, сверху маринованную курицу, и через час достаю сочное ароматное блюдо с хрустящей корочкой. В 100 раз вкуснее жареной и вареной: картошка пропитывается мясным соком, курица тает во рту, а запах стоит на всю кухню. Дешево, сытно и готовится без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 6–8 куриных спинок, 1 кг картофеля, 3–4 зубчика чеснока, 3 ст. ложки майонеза или сметаны, 2 ст. ложки растительного масла, соль, перец, копченая паприка, приправа для картофеля. Спинки промойте, обсушите. Смешайте майонез с измельченным чесноком, солью, перцем и паприкой, натрите курицу и оставьте на 15–20 минут. Картофель нарежьте крупными дольками, добавьте соль, паприку, приправу и растительное масло, перемешайте. Форму смажьте маслом, выложите картофель ровным слоем, сверху — спинки кожей вверх. Запекайте при 180–190 °C 50 минут до золотистой корочки и мягкости картофеля. Подавайте горячим с соленьями или свежими овощами.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот картофель с куриными спинками. Даже те, кто не любит куриную кожу, уплетали за обе щеки. Кстати, вместо майонеза можно взять сметану с горчицей — вкус станет пикантнее. Находка, а не рецепт!

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