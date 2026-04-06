Тарталетки в прошлом! К фуршету подаю эти мини-сэндвичи с карбонадом и нежной глазурью

Тарталетки в прошлом! К фуршету подаю эти мини-сэндвичи с карбонадом и нежной глазурью

Когда нужно быстро собрать стол для дружеской встречи, эти мини-сэндвичи становятся настоящей палочкой-выручалочкой. Нежные булочки, прослоенные карбонадом и чеддером, под ароматной глазурью превращаются в изысканную закуску, которая исчезает со стола мгновенно.

Что понадобится

Булочки для сэндвичей — 4 шт., карбонад — 8 тонких ломтиков, сыр чеддер — 100 г, сливочное масло — 50 г, вустерский соус — 1 ст. л., дижонская горчица — 1 ст. л., сахар — 1 ст. л., мак — 1 ч. л.

Как готовлю

Разогрейте духовку до 175 °C. Булочки разрежьте поперек на половинки. Нижние части выложите на противень с пергаментом.

Сыр натрите на крупной терке и равномерно распределите по булочкам, сверху уложите ломтики карбонада и накройте верхними половинками, слегка прижав.

В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте вустерский соус, дижонскую горчицу, сахар и мак. Прогрейте на слабом огне 2-3 минуты, постоянно помешивая, до однородности.

Полученной глазурью обильно полейте каждый сэндвич. Отправьте в духовку на 15 минут до образования румяной корочки. Подавайте сразу, пока сыр внутри остается тягучим, а глазурь хрустит.

