Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 07:09

Тарталетки в прошлом! К фуршету подаю эти мини-сэндвичи с карбонадом и нежной глазурью

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда нужно быстро собрать стол для дружеской встречи, эти мини-сэндвичи становятся настоящей палочкой-выручалочкой. Нежные булочки, прослоенные карбонадом и чеддером, под ароматной глазурью превращаются в изысканную закуску, которая исчезает со стола мгновенно.

Что понадобится

Булочки для сэндвичей — 4 шт., карбонад — 8 тонких ломтиков, сыр чеддер — 100 г, сливочное масло — 50 г, вустерский соус — 1 ст. л., дижонская горчица — 1 ст. л., сахар — 1 ст. л., мак — 1 ч. л.

Как готовлю

Разогрейте духовку до 175 °C. Булочки разрежьте поперек на половинки. Нижние части выложите на противень с пергаментом.

Сыр натрите на крупной терке и равномерно распределите по булочкам, сверху уложите ломтики карбонада и накройте верхними половинками, слегка прижав.

В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте вустерский соус, дижонскую горчицу, сахар и мак. Прогрейте на слабом огне 2-3 минуты, постоянно помешивая, до однородности.

Полученной глазурью обильно полейте каждый сэндвич. Отправьте в духовку на 15 минут до образования румяной корочки. Подавайте сразу, пока сыр внутри остается тягучим, а глазурь хрустит.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
еда
рецепты
закуски
мясо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме обратились к странам, поддерживающим Украину
Володин объяснил, почему переживающему кризис ЕС нужна Украина
В Госдуме жестко высказались об ударе ВСУ по шахте в ЛНР с 41 горняком
В Омске пропали братья 10 и 11 лет
Иран назвал атаку на производство тяжелой воды преступлением против человечества
Появились новые подробности состояния отца Сырского
Более сотни рейсов задержаны в российском аэропорту из-за БПЛА
Полиция третьи сутки ищет Героя России
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.