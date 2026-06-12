Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 17:00

Вместо надоевшего зимнего оливье летний — с помидорами и маринованным лучком: сочный, яркий и готовится за полчаса

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру куриные бедра, сыр, яйца, маринованный лук и помидоры — и за 30 минут собираю слоеный салат «Летний оливье». Получается обалденная вкуснятина: сочная курица, хрустящий маринованный лучок, нежный сыр, помидорная свежесть — все в майонезной прослойке, но при этом не тяжело, а легко и ярко.

Для приготовления вам понадобится: 6 куриных бедер, 200 г твердого сыра, 4 вареных яйца, 2 луковицы, 2 помидора. Для маринада: 500 мл воды, 1 ст. ложка сахара, 1 ч. ложка соли, 2 ст. ложки уксуса. Курицу отварите, остудите, разделите на волокна. Лук нарежьте полукольцами, залейте маринадом на 10 минут, слейте жидкость. Сыр и яйца натрите на крупной терке, помидоры нарежьте мелкими кубиками. В стеклянной форме или салатнице выкладывайте слоями: курица + майонез, лук, яйца + майонез, сыр, помидоры + майонез. По желанию добавьте зелень. Дайте пропитаться 1 час. Подавайте прохладным.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот «Летний оливье». Даже те, кто не любит классический оливье, просили добавки. Кстати, вместо помидоров можно взять огурцы — получится свежее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Обожаю салаты, которые делаются за 15 минут. Этот — король
Общество
Обожаю салаты, которые делаются за 15 минут. Этот — король
Имбирь, чили и лайм: этот салат с грибами и лапшой — чистый взрыв вкуса на тарелке
Общество
Имбирь, чили и лайм: этот салат с грибами и лапшой — чистый взрыв вкуса на тарелке
Секундное дело — а вкус как из погреба: маринованные зеленцы с чесноком и укропом. И к мясу, и к картошечке
Общество
Секундное дело — а вкус как из погреба: маринованные зеленцы с чесноком и укропом. И к мясу, и к картошечке
Квашеные баклажаны за сутки: просто положите в кипящую воду и натрите побольше морковки
Общество
Квашеные баклажаны за сутки: просто положите в кипящую воду и натрите побольше морковки
Огуречный суп на кефире — быстрый обед для жарких дней и тех, кто на диете: 40 ккал
Общество
Огуречный суп на кефире — быстрый обед для жарких дней и тех, кто на диете: 40 ккал
салаты
закуски
обеды
оливье
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался, где бы могли работать ветераны СВО
«Как мухи»: Путин сообщил, что знает о проблеме БПЛА на передовой
Российский генерал ответил, получится ли у Украины «оголодить» Крым
Осталось четыре месяца. Запад назвал дату ухода Зеленского и его преемника
Путин рассказал, зачем Киеву были нужны Минские соглашения
Путин сообщил о многолетних попытках договориться по Донбассу
Путин анонсировал встречу с начальником Генштаба Вооруженных сил России
Путин озвучил философскую мысль перед участниками СВО
Мощный ответ Киеву и флаг над Приютом: новости СВО на вечер 12 июня
Белоусов назвал число поставленных в армию тяжелых дронов
Путин анонсировал российский аналог Starlink для управления тяжелыми БПЛА
Путин раскрыл число военнослужащих в зоне СВО
«Просто спасибо»: Путин выразил благодарность штурмовикам
Путин предложил почтить минутой молчания погибшего на СВО Очир-Горяева
Коц заявил о капитуляции США в войне с Ираном
«Четвертый разряд»: Путин раскрыл свою рабочую специальность
Путин встретился с участниками СВО в Кремле
«Особое чувство»: Кириенко отметил уникальный талант ветеранов СВО
«Кто-то питается моей кровью»: Буйнов раскрыл правду о своем здоровье
Рига, список некрасивых, мнение об СВО: как живет актриса Яна Сексте
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.