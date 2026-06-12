Вместо надоевшего зимнего оливье летний — с помидорами и маринованным лучком: сочный, яркий и готовится за полчаса

Вместо надоевшего зимнего оливье летний — с помидорами и маринованным лучком: сочный, яркий и готовится за полчаса

Беру куриные бедра, сыр, яйца, маринованный лук и помидоры — и за 30 минут собираю слоеный салат «Летний оливье». Получается обалденная вкуснятина: сочная курица, хрустящий маринованный лучок, нежный сыр, помидорная свежесть — все в майонезной прослойке, но при этом не тяжело, а легко и ярко.

Для приготовления вам понадобится: 6 куриных бедер, 200 г твердого сыра, 4 вареных яйца, 2 луковицы, 2 помидора. Для маринада: 500 мл воды, 1 ст. ложка сахара, 1 ч. ложка соли, 2 ст. ложки уксуса. Курицу отварите, остудите, разделите на волокна. Лук нарежьте полукольцами, залейте маринадом на 10 минут, слейте жидкость. Сыр и яйца натрите на крупной терке, помидоры нарежьте мелкими кубиками. В стеклянной форме или салатнице выкладывайте слоями: курица + майонез, лук, яйца + майонез, сыр, помидоры + майонез. По желанию добавьте зелень. Дайте пропитаться 1 час. Подавайте прохладным.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот «Летний оливье». Даже те, кто не любит классический оливье, просили добавки. Кстати, вместо помидоров можно взять огурцы — получится свежее. Находка, а не рецепт!

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