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22 июля 2026 в 19:30

Просто заливаю капусту горячим маслом: салат вкуснее квашенки, готовим — и сразу едим

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется хрустящего и ароматного салата, похожего на квашеную капусту, но без долгих дней ожидания, этот рецепт — то, что вам нужно.

Для приготовления нашинкуйте 0,5 кг белокочанной капусты, натрите 1 крупную морковь, добавьте 1 нарезанный тонкими полосками болгарский перец. В отдельной миске смешайте 100 мл растительного масла, 2 ст. л. 9% уксуса, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 3 зубчика измельченного чеснока и щепотку черного перца. Доведите эту смесь до кипения на плите, залейте горячим маринадом нарезанные овощи, тщательно перемешайте и дайте постоять 10 минут при комнатной температуре — салат готов.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Понравилось, что капуста остается хрустящей и приобретает яркий аромат. Совет: для более яркого вкуса используйте смесь подсолнечного и кунжутного масла — она добавит ореховую нотку.

Ранее стало известно, как приготовить рваный салат из баклажанов.

Проверено редакцией
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