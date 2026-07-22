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22 июля 2026 в 15:16

В СССР шницель по-министерски ели только партийные работники: вот в чем его главный секрет — затмил даже котлеты

Фото: D-NEWS.ru
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Куриное филе отбиваю, обмакиваю в яйцо и панирую в кубиках хлеба — получается шницель с хрустящей, маслянистой корочкой, под которой прячется нежное мясо. Этот рецепт из советских столовых готовится проще, чем кажется. Подаю горячим с картофельным пюре.

Ингредиенты

Куриное филе — 2 шт. (по 200-300 г), хлеб пшеничный — 200 г, яйцо куриное — 1 шт., масло сливочное — 50 г, масло растительное — 100 мл, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала срезаю с хлеба корки и нарезаю мякиш мелкими кубиками или брусочками. Если хлеб мягкий, подсушиваю его на сухой сковороде до легкого золотистого цвета. Куриное филе обсушиваю, при необходимости разрезаю каждое вдоль на две части, накрываю пленкой и слегка отбиваю молоточком, чтобы выровнять толщину. Посыпаю солью и перцем с обеих сторон. Разогреваю сковороду со смесью сливочного и растительного масла.

Взбиваю яйцо с щепоткой соли, окунаю в него каждую отбивную, а затем тщательно обваливаю в хлебных кубиках. Жарю шницели на сильном огне с обеих сторон до румяной корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Крышкой не накрываю, чтобы панировка осталась хрустящей. Подаю сразу же с любимым гарниром.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Результат превзошел ожидания: каждый кусочек хлеба пропитался яйцом и зажарился до золотистого цвета. Очень советую не жалеть масла на сковороде — тогда корочка получается особенно пышной и хрустит, как чипсы.

Проверено редакцией
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