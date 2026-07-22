«Каждый год одна и та же»: Масалитин о задаче «Зенита» в новом сезоне РПЛ

«Каждый год одна и та же»: Масалитин о задаче «Зенита» в новом сезоне РПЛ Экс-футболист Масалитин: задача «Зенита» — каждый год выигрывать в РПЛ

Задача петербургского «Зенита» в каждом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) — выиграть все, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, конкуренцию коллективу Сергея Семака могут составить «Спартак» и «Краснодар».

«Зенит» в Суперкубке не впечатлил, но сборная Испании тоже забуксовала на старте. Сезон длинный, все можно будет исправить. У «Зенита» каждый год задача одна и та же — все выигрывать. А какие ставить еще? С такой поддержкой во всех инстанциях, бюджетом по-другому не поймут. Сезон все покажет, но я думаю, что главными соперниками петербуржцев в борьбе за чемпионство станут «Спартак» и «Краснодар», — сказал Масалитин.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». В прошлом розыгрыше «Зенит» занял первое место, набрав 68 очков. Вторым стал «Краснодар» (66), третьим — «Локомотив» (53).

Ранее «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена» и завершилась со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти точнее оказались петербуржцы — 4:2. «Зенит» в десятый раз в истории стал обладателем Суперкубка России. В последний раз сине-бело-голубые завоевывали этот титул в сезоне-2024/25.