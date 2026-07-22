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22 июля 2026 в 09:16

Салат «Словенский» уже назвали летним оливье: этот рецепт захочется и в июле, и в августе

Фото: D-NEWS.ru
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Салат «Словенский» — идеальный вариант для тех, кто устал от оливье и хочет чего-то похожего по сытности, но с летним вкусом. Сочные овощи, ветчина и твердый сыр нарезаются мелким кубиком, а редис с помидорами — соломкой. Сметанная заправка объединяет все ингредиенты в одно нежное и аппетитное блюдо.

Ингредиенты

Помидоры — 2 шт., огурец свежий — 100 г, перец сладкий крупный — 0,5 шт., редис крупный — 4 шт., сыр твердый — 50 г, ветчина — 150 г, салат листовой — 0,5 пучка, лук репчатый — 0,5 шт., соль, перец черный молотый, масло растительное — 2 ст. л., лимонный сок — 0,5 шт., сметана — 150 г, зелень петрушки и укропа — по 1 веточке.

Как готовлю

Сначала нарезаю все: огурцы, перец, ветчину, сыр и лук мелкими кубиками, редиску с помидорами — соломкой, салат мелко рублю. Складываю все в миску, солю, перчу и слегка сбрызгиваю растительным маслом. Осторожно перемешиваю, накрываю пленкой и отправляю салат в холодильник на полчаса — пусть пропитается и охладится. Перед подачей выкладываю его в салатницу, щедро поливаю сметаной и посыпаю мелко рубленной зеленью. Все, можно пробовать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я влюбился в этот салат за его хруст: редис и огурец остались упругими, даже когда я замешкался с подачей. Сочетание сладкого перца и солоноватой ветчины со сметаной — это песня. Рекомендую добавить щепотку черного перца, чтобы раскрыть вкус сыра.

Проверено редакцией
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