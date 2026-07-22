В сезон баклажанов готовлю синенькие по-одесски: легендарная южная закуска

В Одессе баклажаны называют синенькими — из них делают одну из самых простых и вкусных закусок. Достаточно запечь овощи, добавить свежие помидоры, лук, чеснок и зелень, заправить маслом — и через час на столе сочная, густая масса с насыщенным вкусом. Холодной она еще лучше: плотнее и ароматнее.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт., помидоры — 2–3 шт., болгарский перец — 1 шт., луковица — 1 шт., чеснок — 2–3 зубчика, растительное масло — 1–2 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, сахар — по вкусу, укроп и петрушка — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мою баклажаны и сладкий перец, прокалываю их вилкой и запекаю в духовке до мягкости. Тем временем с помидоров снимаю кожицу, мелко нарезаю их вместе с луком. Готовые запеченные овощи мелко рублю ножом или измельчаю в блендере, смешиваю в миске с помидорами, луком, пропущенным через пресс чесноком и нарезанной зеленью. Заправляю солью, перцем, щепоткой сахара и растительным маслом, хорошо перемешиваю. Теперь надо дать закуске настояться в холодильнике пару часов: тогда она становится плотнее, ароматнее и удобнее для подачи.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Синенькие по-одесски получились невероятно сочными и мягкими, а лук с перцем добавили нужную сладость. Самое приятное — никакой возни с соусами, все гениально просто. Рекомендую дать закуске настояться в холодильнике хотя бы час, чтобы вкусы подружились.