Бюджет Чили понес миллиардные убытки из-за разрыва связей с Россией Посол Белинский заявил о миллиардных убытках Чили после разрыва связей с РФ

Нынешняя политика правительства Чили привела к значительным экономическим убыткам страны из-за приостановки сотрудничества с Россией, заявил газете «Известия» посол РФ в Сантьяго Владимир Белинский. Дипломат отметил, что двусторонние отношения в настоящее время находятся в глубоком тупике по вине чилийской стороны.

Чилийская сторона несет немалые убытки: ежегодный объем чилийского экспорта в Россию сократился с исторического максимума в допандемийные годы в $1 млрд практически втрое, — пояснил дипломат.

По словам посла, ранее этот торговый показатель достигал рекордного значения в 1 млрд долларов. Помимо прямых торговых убытков, латиноамериканское государство сталкивается и с другими критическими потерями. В частности, страна лишается доступа к передовым российским технологиям прямого извлечения лития. В дипмиссии рассчитывают, что руководству Чили «хватит здравого смысла» для пересмотра текущего курса.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что американские бренды стремятся вернуться на российский рынок из-за невозможности найти ему полноценную замену и миллиардных убытков. По его словам, до введения санкций объем импорта американских товаров в Россию составлял около $30 млрд в год.