Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 09:55

Бюджет Чили понес миллиардные убытки из-за разрыва связей с Россией

Посол Белинский заявил о миллиардных убытках Чили после разрыва связей с РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Нынешняя политика правительства Чили привела к значительным экономическим убыткам страны из-за приостановки сотрудничества с Россией, заявил газете «Известия» посол РФ в Сантьяго Владимир Белинский. Дипломат отметил, что двусторонние отношения в настоящее время находятся в глубоком тупике по вине чилийской стороны.

Чилийская сторона несет немалые убытки: ежегодный объем чилийского экспорта в Россию сократился с исторического максимума в допандемийные годы в $1 млрд практически втрое, — пояснил дипломат.

По словам посла, ранее этот торговый показатель достигал рекордного значения в 1 млрд долларов. Помимо прямых торговых убытков, латиноамериканское государство сталкивается и с другими критическими потерями. В частности, страна лишается доступа к передовым российским технологиям прямого извлечения лития. В дипмиссии рассчитывают, что руководству Чили «хватит здравого смысла» для пересмотра текущего курса.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что американские бренды стремятся вернуться на российский рынок из-за невозможности найти ему полноценную замену и миллиардных убытков. По его словам, до введения санкций объем импорта американских товаров в Россию составлял около $30 млрд в год.

Власть
послы
Чили
экспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что происходит на складах Wildberries после атаки БПЛА
Мошенники начали покушаться на святое
В МИД России объяснили, чего лишился Зеленский сменой главкома ВСУ
На Западе раскрыли число пострадавших в конфликте с Ираном военных США
Военэксперт ответил на вопрос о контрнаступлении ВСУ при Драпатом
На Западе нашли связь между Зеленским и украинскими националистами
Военэксперт объяснил цель ударов ВСУ по «Мираторгу» под Брянском
Ссора пьяного брата и сестры закончилась зверским убийством
Амурчанин высказал учительнице сына все наболевшее и поплатился
Врач назвал страшные последствия быстрого сброса веса
Глава почтового отделения на Ямале украла более полумиллиона рублей
Горят склады Wildberries на юге России: где были атаки ВСУ 22 июля, жертвы
Двое взрослых и четверо детей разбились в ДТП под Архангельском
Всплыли неприятные подробности из биографии нового премьера Украины
Известная итальянская актриса и ее дочь могут стать гражданками России
Лидер России поздравил с 80-летием балетмейстера Эйфмана
Сотню осужденных насильников выпустят на свободу в европейской стране
Толпа школьников надругалась над девочкой
Трое мужчин кидались с ножом на детей в городском парке
Почему не работает Telegram сегодня, 22 июля: замедление, когда заблокируют
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.