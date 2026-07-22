В Госдуме раскрыли судьбу Сырского после СВО Депутат Колесник: после завершения СВО Сырского ждет суд в России

Бывший главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский предстанет перед судом в России после завершения специальной военной операции, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Он охарактеризовал украинского военачальника как экстремиста и террориста.

Сырский — экстремист и террорист. Российские суды сделали определенные выводы, они работают четко. Он не избежит праведного суда после победы России, — высказался Колесник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке Сырского с поста главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен генерал-майор Михаил Драпатый.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее заявил, что отставка Сырского связана с жесткой борьбой влиятельных групп за контроль над огромными финансовыми потоками украинской армии. По его словам, кадровые решения Зеленского также последовали после смены министра обороны Украины Михаила Федорова, что вызвало протесты в Киеве и других городах страны.