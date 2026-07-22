В Кремле раскрыли, как Киев может остановить боевые действия Песков: Киеву достаточно принять ответственное решение, чтобы прекратить бои

У Киева есть шанс остановить боевые действия и перейти к переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференс-колла. По его словам, Киев должен взять на себя ответственное решение. Запись трансляции доступна в канале Кремля в МАКСе.

Как мы неоднократно уже повторяли, Киеву просто достаточно взять на себя ответственное решение, и боевые действия могут очень быстро остановиться с тем, чтобы перейти к серьезным сложным переговорам, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что для России абсолютно неприемлемо размещение иностранного контингента на территории Украины. Он напомнил, что СВО проводится в том числе для того, чтобы в стране не было войск НАТО.

Кроме того, политолог Юрий Самонкин указал на то, что нынешние политические элиты Киева нелегитимно управляют страной. По его словам, команда президента Украины Владимира Зеленского, используя ситуацию боевых действий, продолжает «свои диктаторские замашки». Эксперт заявил, что «просрочилась» и Верховная Рада.