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22 июля 2026 в 13:21

Песков: в Кремле не знают о встрече представителей России и ФРГ в Баку

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Кремль не располагает никакой информацией о встрече представителей России и Германии в Баку, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Прежде факт этой встречи подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает ТАСС.

Нет, я не располагаю никакой информацией об этой встрече, поэтому мне нечего вам сказать, — уточнил Песков.

Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов сообщил, что вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук проведут встречу в сентябре для обсуждения ряда вопросов. Внимание будет уделено в том числе торгово-экономическому сотрудничеству Москвы и Баку.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Азербайджан поддерживают активный политический диалог на всех уровнях. По его словам, Москва и Баку движутся к полному раскрытию потенциала союзнического взаимодействия.

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Дмитрий Песков
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