Лавров: РФ и Азербайджан ведут активный политический диалог на всех уровнях

Лавров: РФ и Азербайджан ведут активный политический диалог на всех уровнях

Россия и Азербайджан поддерживают активный политический диалог на всех уровнях, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Также, по словам главы МИД, страны движутся к полному раскрытию потенциала союзнического взаимодействия. Трансляцию переговоров ведет NEWS.ru.

У нас идет активный диалог по внешнеполитической линии на всех уровнях, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ подчеркнул, что Москва и Баку полностью урегулировали все вопросы, связанные с последствиями авиакатастрофы самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. По его словам, благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям и совместной работе правительств удалось закрыть все аспекты, касающиеся трагедии.

Байрамов также отметил, что Азербайджан и Россия прошли этап сложностей в двусторонних отношениях. Министр заявил, что в настоящее время двум государствам удалось полностью нормализовать весь спектр российско-азербайджанского взаимодействия.