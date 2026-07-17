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17 июля 2026 в 14:54

Байрамов: Баку и Москва прошли этап сложностей

Джейхун Байрамов Джейхун Байрамов Фото: NEWS.ru
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Азербайджан и Россия прошли этап сложностей в двусторонних отношениях, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Министр отметил, что в настоящее время Баку и Москве удалось полностью нормализовать все аспекты взаимодействия. Трансляцию пресс-конференции ведет NEWS.ru.

Мы сталкивались в нашем недавнем прошлом со сложностями в наших двухсторонних отношениях <…> Мы с чувством удовлетворения хотим отметить, что мы смогли, наши два государства, перевернуть данный непростой этап в наших отношениях и полностью нормализовать весь спектр российско-азербайджанских отношений, — сказал он.

Байрамов также отметил, что отношения между Баку и Москвой носят характер союзнического взаимодействия. По его словам, существуют крепкие связи между народами обеих стран, которые являются основой межгосударственных отношений.

До этого в МИД РФ заявили, что Азербайджан является важным партнером России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. В министерстве подчеркнули, что отношения двух стран строятся в духе равноправия и взаимного учета интересов.

Страны СНГ
Азербайджан
Джейхун Байрамов
Россия
Сергей Лавров
отношения
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