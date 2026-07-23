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23 июля 2026 в 18:45

Россия и Азербайджан обсудили изменение климата и Каспийское море

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил сотрудничество в сфере борьбы с изменением климата с помощником президента России, спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым, сообщает пресс-служба МИД республики. Кроме того, были затронуты вопросы активизации взаимодействия в рамках двусторонней рабочей группы по вопросам Каспийского моря.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в сфере борьбы с изменением климата. <...> Были также затронуты вопросы двустороннего сотрудничества по Каспийскому морю. В этом контексте была подчеркнута важность активизации деятельности двусторонней рабочей группы, созданной по вопросам Каспийского моря. Была отмечена важность сохранения водных ресурсов и уникальной экосистемы Каспийского моря, — сказано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев одним из первых заговорил о необходимости принятия мер в связи с обмелением Каспия. По его словам, для решения проблемы следует объединить усилия всех прикаспийских стран.

До этого ученые Института океанологии РАН установили, что с 1996 года площадь Каспия сократилась на 7,4%. Согласно прогнозам к концу XXI века уровень водоема может снизиться еще на 2–21 метр.

Мир
Азербайджан
Каспийское море
Джейхун Байрамов
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