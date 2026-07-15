В РАН раскрыли масштабы сокращения площади Каспийского моря за 30 лет

В РАН раскрыли масштабы сокращения площади Каспийского моря за 30 лет РАН: площадь Каспийского моря сократилась на 7,4% за 30 лет

С 1996 года акватория Каспийского моря уменьшилась на 7,4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов Института океанологии РАН. Общая площадь водной поверхности сократилась на 28 644 квадратных километра относительно показателей конца XX века.

В результате исследования было установлено, что с 1996 года по 2025 год площадь зеркала Каспийского моря сократилась на 28 644 квадратных метра — 7,4% от площади 1996 года, — заявили в институте.

Абсолютное значение сокращения акватории сопоставимо с территорией Албании. Но этот показатель выглядит умеренным на фоне темпов падения уровня моря. Согласно данным института, уровень Каспийского моря непрерывно понижается с 1995 года в среднем на 10 см в год. За прошедшие десятилетия падение достигло почти трех метров.

В институте пояснили, что это привело к обмелению Волго-Каспийского морского судоходного канала и всех портов Каспия, что осложняет судоходство, а также к отступлению моря от прибрежных населенных пунктов. Прогнозные оценки указывают на возможное дополнительное снижение уровня на 2–21 метр к концу текущего столетия.

Ведущий автор исследования, главный научный сотрудник института Андрей Костяной сообщил, что признаков замедления процесса не наблюдается. В 2005–2019 годах среднегодовая скорость составляла 8,16 см, тогда как в 2020–2024 годах она возросла до 22,7 см в год.

Ранее пресс-служба госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) сообщила, что в Каспийском море из-за повреждения подводного нефтепровода появилось нефтяное пятно. Следы загрязнения обнаружили около пляжа Дюбенди. По предварительной информации, трубопровод мог повредить якорь.