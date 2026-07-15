Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 09:50

В РАН раскрыли масштабы сокращения площади Каспийского моря за 30 лет

РАН: площадь Каспийского моря сократилась на 7,4% за 30 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1996 года акватория Каспийского моря уменьшилась на 7,4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов Института океанологии РАН. Общая площадь водной поверхности сократилась на 28 644 квадратных километра относительно показателей конца XX века.

В результате исследования было установлено, что с 1996 года по 2025 год площадь зеркала Каспийского моря сократилась на 28 644 квадратных метра — 7,4% от площади 1996 года, — заявили в институте.

Абсолютное значение сокращения акватории сопоставимо с территорией Албании. Но этот показатель выглядит умеренным на фоне темпов падения уровня моря. Согласно данным института, уровень Каспийского моря непрерывно понижается с 1995 года в среднем на 10 см в год. За прошедшие десятилетия падение достигло почти трех метров.

В институте пояснили, что это привело к обмелению Волго-Каспийского морского судоходного канала и всех портов Каспия, что осложняет судоходство, а также к отступлению моря от прибрежных населенных пунктов. Прогнозные оценки указывают на возможное дополнительное снижение уровня на 2–21 метр к концу текущего столетия.

Ведущий автор исследования, главный научный сотрудник института Андрей Костяной сообщил, что признаков замедления процесса не наблюдается. В 2005–2019 годах среднегодовая скорость составляла 8,16 см, тогда как в 2020–2024 годах она возросла до 22,7 см в год.

Ранее пресс-служба госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) сообщила, что в Каспийском море из-за повреждения подводного нефтепровода появилось нефтяное пятно. Следы загрязнения обнаружили около пляжа Дюбенди. По предварительной информации, трубопровод мог повредить якорь.

Россия
Каспийское море
РАН
моря
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме поставили неизлечимый диагноз западным политикам
Мишустин: Ростех успешно создает критически необходимые технологии
Россия готовится вернуться на международную волейбольную арену
Врач ответила, зачем женщины проверяют уровень АМГ перед беременностью
Хирург ответил, какие новообразования на коже нельзя игнорировать
В «Крымэнерго» раскрыли последствия атак на энергообъекты полуострова
Иран заявил о гибели десятков граждан при ударах США
«Очень показательно»: Захарова об идее замены Черчилля на ЛГБТ на купюрах
В Москве активизировались лже-коммунальщики
Захарова пришла в ярость из-за подлога фото времен ВОВ в Молдавии
Семья погибшего на СВО бойца лишилась крова при атаке дронов в Подмосковье
Водитель на иномарке влетел в мотоциклиста в Петербурге
Двое мирных жителей пострадали при налетах беспилотников
Машина взлетела в воздух после ДТП и попала на фото
В РАН раскрыли масштабы сокращения площади Каспийского моря за 30 лет
«Слово на букву "П"»: в Лондоне подвели итоги премьерства Стармера
Нутрициолог рассказала, как правильно выбирать готовую еду
Шпион Киева готовил теракт на российском нефтяном предприятии по указке СБУ
Волонтеры третий день ищут исчезнувшего школьника
Россиян предупредили об учащении опасных наводнений в ближайшие десятилетия
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.