Разлив нефти произошел в Каспийском море из-за повреждения трубопровода

Нефтяное пятно появилось в Каспийском море из-за повреждения подводного нефтепровода в Азербайджане, сообщила пресс-служба госнефтекомпании страны (SOCAR). Следы загрязнения обнаружили около пляжа Дюбенди.

19 июня в профильные службы центрального аппарата ПО «Азнефть» поступила информация об обнаружении следов нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди. В ходе первичного обследования акватории между островом Пираллахи и поселком Дюбенди с использованием судов и вертолета было выявлено нефтяное пятно, — сообщили в компании.

По предварительной информации, трубопровод мог повредить якорь. Работы по устранению последствий инцидента, которые включают очистку морской акватории и прибрежной зоны, осуществляются в тесном сотрудничестве с Министерством по чрезвычайным ситуациям и ПО «Азнефть».

Ранее прокуратура Финляндии выдвинула обвинения в повреждении телекоммуникационных кабелей капитану и члену экипажа судна Fitburg, задержанного в декабре 2025 года. Они обвиняются в якобы повреждении двух подводных кабелей и попытке разрушить еще восемь линий связи с помощью опущенного якоря при движении судна в Финском заливе.