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15 июня 2026 в 16:18

Финляндия предъявила обвинения капитану судна Fitburg

Финляндия обвинила капитана судна Fitburg в повреждении кабелей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Прокуратура Финляндии выдвинула обвинения в повреждении телекоммуникационных кабелей капитану и члену экипажа судна Fitburg, задержанного в декабре 2025 года, передает Yle. Они обвиняются в якобы повреждении двух подводных кабелей и попытке разрушить еще восемь линий связи с помощью опущенного якоря при движении судна в Финском заливе.

По информации журналистов капитан — гражданин России, а боцман — гражданин Азербайджана. Они отвергают предъявленные обвинения, утверждая, что у Финляндии нет достаточной юрисдикции, поскольку линии связи находятся за пределами территориальных вод страны.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что военные захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, якобы принадлежащий так называемому российскому «теневому флоту». Эта операция, проведенная под эгидой Великобритании, стала первой в своем роде.

До этого министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил на заседании экспертной группы формата NB8++, что королевство предложило ввести новые меры по сокращению так называемого «теневого флота», перевозящего российскую нефть. Кроме того, их хотят включить в 21-й пакет санкций ЕС

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