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26 июля 2026 в 17:02

«Недальновидные действия»: Иран пообещал отомстить Украине

Иран пообещал ответить на удар ВСУ по судну в Каспийском море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иран не оставит без ответа удар украинских войск по иранскому торговому судну в Каспийском море, заявил вице-спикер Меджлиса Али Никзад. По его словам, которые передает агентство Fars, любая точка, откуда исходит агрессия против Ирана и его территории, автоматически становится законной целью для ВС Исламской Республики.

Любая точка, откуда совершается агрессия против нашей страны и нашей территории, безусловно, станет законной целью наших вооруженных сил, и недальновидные действия правительства Украины не останутся без ответа, — заявил спикер парламента.

Ранее пресс-служба МИД Ирана заявила, что ВСУ утром 25 июля атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту погиб один моряк, еще один человек получил ранения. В Тегеране произошедшее назвали нарушением Устава ООН и актом агрессии, который мог привести к усилению напряженности.

Кроме того, глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал международное сообщество отреагировать на удар ВСУ по торговому судну республики в Каспийском море. Министр напомнил об ответственности Евросоюза как союзника Киева.

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Каспийское море
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