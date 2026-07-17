Лавров: Алиев одним из первых поднял проблему обмеления Каспия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев одним из первых заговорил о необходимости принятия мер в связи с обмелением Каспия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. По словам главы МИД, для решения проблем, связанных со снижением уровня воды в Каспийском море, следует объединить усилия всех прикаспийских государств. Трансляцию пресс-конференции ведет NEWS.ru.

Президент Азербайджана одним из первых заговорил о необходимости предпринять какие-то меры, чтобы с этим обмелением совладать. Планируется, и я думаю, должно состояться пятистороннее мероприятие по этой теме, как и по другим вопросам по использованию нашего общего Каспийского моря, — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что с 1996 года акватория Каспийского моря уменьшилась на 7,4%. Общая площадь водной поверхности сократилась на 28 644 квадратных километра относительно показателей конца XX века.

Согласно данным Института океанологии РАН, уровень Каспийского моря непрерывно понижается с 1995 года в среднем на 10 сантиметров в год. За прошедшие десятилетия падение достигло почти трех метров. В институте пояснили, что это привело к обмелению Волго-Каспийского морского судоходного канала и всех портов Каспия, что осложняет судоходство, а также к отступлению моря от прибрежных населенных пунктов.