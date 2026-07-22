Силы ПВО сбили за сутки свыше 800 украинских дронов Минобороны РФ: силы ПВО сбили за сутки 808 украинских БПЛА

Средства ПВО сбили за сутки 808 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в канале Минобороны России в МАКСе. Войска РФ также поразили две пусковые установки берегового ракетного комплекса «Нептун». Военные ударили по объектам при помощи авиации, БПЛА, ракетных подразделений и артиллерии.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о хорошей динамике продвижения войск в рамках СВО. По его словам, армия продолжает наступательные движения по всей ширине фронта. Представитель Кремля подметил, что назначение Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ не изменит ситуации на поле боя.

Кроме того, украинский дрон поразил шестиэтажный жилой дом в Ялте. Как сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, получили ранения 13 жителям. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще шестерых госпитализировали.