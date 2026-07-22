Удары возмездия ВС РФ по Украине 22 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Удары возмездия ВС РФ по Украине 22 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Вооруженные силы России 22 июля атаковали военные цели на территории Украины. В Одессе разгромлен логистический центр «Новой почты», используемый в интересах ВСУ. На морском переходе поражены суда, осуществлявшие доставку грузов для украинской армии. В порту Одесса нанесены удары по инфраструктуре, а также резервуарам с ГСМ. В Харьковской области российские «Герани» уничтожили газоперерабатывающую установку. Об этих и других ударах возмездия ВС РФ по военным объектам противника — в материале NEWS.ru.

Что сообщают официальные источники об ударах ВС РФ 22 июля

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило о том, что сегодня ночью Вооруженные силы РФ продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА. В числе целей — одесский порт.

«В результате ударов в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ», — говорится в сводке.

Также МО РФ сообщило, что на морском переходе поражены сухогруз и балкер, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты Одессы и Черноморска. В самой Одессе поражен логистический центр «Новой почты», используемый для хранения грузов военного назначения.

«Кроме того, в районе населенного пункта Ковалевка (25 км северо-западнее Одессы) поражена батарея берегового ракетного комплекса „Нептун-2“, уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина», — сообщили в военном ведомстве.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

В сводке Минобороны РФ приводятся данные о том, что в населенном пункте Ефремовка в Харьковской области роем «Гераней» поражена газоперерабатывающая установка. Также «Герани» ударили по крупному энергетическому объекту — подстанции 330 кВ в населенном пункте Зарудье Сумской области. По данным ведомства, артиллеристы группировки «Восток» сровняли с землей опорные пункты, блиндажи и укрытия противника в Запорожской области.

«На Добропольском направлении артиллеристы „Центра“ огнем из САУ „Мста-С“ разнесли укрепленные позиции, блиндажи и пункт управления беспилотниками ВСУ. Операторы ударных БПЛА группировки „Восток“ уничтожили вражеские артиллерийские позиции в Днепропетровской области», — сообщает Минобороны РФ.

Что известно об ударах ВС РФ по целям ВСУ из сообщений российских военных блогеров

Военный блогер Олег Царев в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы РФ ночью нанесли удары по объектам в восьми областях Украины.

«Мониторинг противника насчитал 216 БПЛА, запущенных с территории России. <...> В Днепропетровской области поражены 2 АЗС в Чаплино. Нанесен удар телеуправляемыми „Геранями“ по отделению газопромышленного управления „Шебелинкагаздобыча“ в районе села Новая Семеновка Харьковской области», — перечислил Царев.

Минобороны РФ эти данные пока не прокомментировало.

БПЛА «Герань-2» Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Удар по Черниговскому ТЦК: положительный результат гарантирован», — так озаглавил свой комментарий в Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

«На самом деле очень хорошая история. Каждый такой ТЦК ежедневно сдает в ВСУ до десятка „бусифицированных“. Полная остановка их работы на 10 дней (даже без уничтожения упырей-людоловов) — это минимум рота не набранных солдат противника. С учетом того, что новые наши БПЛА с блоками самодонаведения бьют точно в цель, это очень перспективный „участок работы по тылам“», — написал он.

Подоляка уверен, что удары по таким целям гарантированно дадут результат, хотя и не сразу.

«Да и местное население по большей части будет такие удары поддерживать. Можно только приветствовать. По сути, это во многом может сорвать планы по мобилизации противника», — отметил блогер.

В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Читайте также:

Много жертв и раненых, пожары: беспрецедентные удары ВСУ по России 21 июля

Удары возмездия ВС РФ по Украине 21 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Бунт украинцев и «кровавая» отставка Сырского: новости СВО к утру 21 июля