Стали известны последствия новых налетов ВСУ на Белгородскую область Четыре человека пострадали от новых ударов ВСУ по Белгородской области

Четыре человека пострадали от новых ударов ВСУ по Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе. По данным ведомства, инциденты произошли в селе Новая Деревня, поселке Красная Яруга и городе Шебекино.

ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали четыре человека. В Белгородском округе в селе Новая Деревня от детонации беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу, — говорится в сообщении.

Также ВСУ атаковали населенные пункты Октябрьский, Никольское, Салтыково, Илек-Пеньковка, Сергиевка, Графовка, Белгород, Шведуновка, Грузское и Дорогощь. Там были повреждены частные и многоквартирные дома, коммерческие и социальные объекты, административные здания, газовые трубы, гаражи, хозяйственные постройки и автомобили, в некоторых случаях зафиксированы возгорания.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодаре скончалась девушка, пострадавшая при атаке ВСУ на логистический центр. Он добавил, что три человека остаются в больнице.