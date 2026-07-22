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22 июля 2026 в 15:06

Стали известны последствия новых налетов ВСУ на Белгородскую область

Четыре человека пострадали от новых ударов ВСУ по Белгородской области

ВСУ ВСУ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Четыре человека пострадали от новых ударов ВСУ по Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе. По данным ведомства, инциденты произошли в селе Новая Деревня, поселке Красная Яруга и городе Шебекино.

ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали четыре человека. В Белгородском округе в селе Новая Деревня от детонации беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу, — говорится в сообщении.

Также ВСУ атаковали населенные пункты Октябрьский, Никольское, Салтыково, Илек-Пеньковка, Сергиевка, Графовка, Белгород, Шведуновка, Грузское и Дорогощь. Там были повреждены частные и многоквартирные дома, коммерческие и социальные объекты, административные здания, газовые трубы, гаражи, хозяйственные постройки и автомобили, в некоторых случаях зафиксированы возгорания.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодаре скончалась девушка, пострадавшая при атаке ВСУ на логистический центр. Он добавил, что три человека остаются в больнице.

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