IT-эксперт объяснил причины утечки DeepSeek

Реальной утечки данных DeepSeek не было, заявил «ФедералПресс» эксперт по информационной безопасности Владимир Зыков. Он отметил, что в открытый доступ попали ссылки, которыми пользователи поделились самостоятельно.

Дело в том, что у DeepSeek есть возможность делиться в публичный доступ результатами общения с нейросетью. То есть вы нажимаете кнопку «поделиться» и дальше ссылку на эту страницу можете отправить кому угодно. Так вот, речь идет именно о таких ссылках, которыми пользователи поделились. Надо же понимать, что как только ты что-то открываешь в общий доступ, это может быть найдено, — рассказал Зыков.

IT-эксперт подчеркнул, что сейчас индексация таких ссылок закрыта, но это не гарантирует полной защиты. По его словам, Google может проиндексировать ссылку, когда сканирует другой сайт, где она размещена.

Ранее сообщалось, что запросы российских пользователей к китайской нейросети DeepSeek начали отображаться в поисковой выдаче Google. В открытом доступе оказались сотни обращений: рабочие документы, личная переписка, переживания пользователей и другие данные, которые они явно не собирались делать публичными.