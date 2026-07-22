Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 16:41

IT-эксперт объяснил причины утечки DeepSeek

IT-эксперт Зыков: утечки DeepSeek на самом деле не было

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Реальной утечки данных DeepSeek не было, заявил «ФедералПресс» эксперт по информационной безопасности Владимир Зыков. Он отметил, что в открытый доступ попали ссылки, которыми пользователи поделились самостоятельно.

Дело в том, что у DeepSeek есть возможность делиться в публичный доступ результатами общения с нейросетью. То есть вы нажимаете кнопку «поделиться» и дальше ссылку на эту страницу можете отправить кому угодно. Так вот, речь идет именно о таких ссылках, которыми пользователи поделились. Надо же понимать, что как только ты что-то открываешь в общий доступ, это может быть найдено, — рассказал Зыков.

IT-эксперт подчеркнул, что сейчас индексация таких ссылок закрыта, но это не гарантирует полной защиты. По его словам, Google может проиндексировать ссылку, когда сканирует другой сайт, где она размещена.

Ранее сообщалось, что запросы российских пользователей к китайской нейросети DeepSeek начали отображаться в поисковой выдаче Google. В открытом доступе оказались сотни обращений: рабочие документы, личная переписка, переживания пользователей и другие данные, которые они явно не собирались делать публичными.

Общество
пользователи
нейросети
утечки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Определяли игру»: Масалитин о потерях «Краснодара» в межсезонье
«Руководство пошло на риск»: Масалитин о главном тренере ЦСКА
Хантер Байден начал через ультраправых продавать картины для оплаты долгов
Емельяненко потребовал 13 млн рублей за «извращенную» биографию
«Фобии лечатся»: Захарова ответила на слова Каллас об угрозах Европе
Ван И на встрече с Рубио выступил с требованием к США
В Госдуме назвали главного врага России
Издательство «АСТ» изъяло из продажи книгу о Федоре Емельяненко
«Ленфильму» назначили нового гендиректора
В Германии ответили на сообщения о создании ядерного оружия
Удары ВС России по Одессе заставили Maersk прекратить работы в порту
Госдума разрешила судимым за контрабанду и бандитизм идти в армию
Тренеру из Англии предъявили три обвинения за шпионаж
«Выпал из автомобиля»: украинца со сломанными конечностями отвезли в ТЦК
Развратителя детей отправят под суд в Татарстане
В Европе заявили, что спонсорам Зеленского пора начать беспокоиться
Политолог ответил, пригласят ли Россию на саммит G20
Дело о нападении на внука Донцовой дошло до Бастрыкина
Нутрициолог предупредила о последствиях перекусов
Дело пойманного на взятке экс-мэра из Дагестана получило продолжение
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.