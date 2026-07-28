Менее половины пользователей смогли отличить голос ИИ от реального Readovka.news: только 44% пользователей смогли отличить голос ИИ от реального

Только 44% пользователей смогли отличить голос ИИ от реального, сообщает Readovka.news. Пользователи стали автоматически приписывать идеальное качество контента алгоритмам нейросети.

Сообщается, что при этом небрежность и несовершенства теперь считают главным доказательством авторства человека. Видеоматериалы определяют 77% людей — из-за ошибок нейросетей в законах физики и рассинхронизации звука с картинкой.

Сгенерированный текст выявляют 74% опрошенных — чаще всего из-за избыточной вежливости и штампов. Музыкальные треки ИИ распознать проще — с задачей не справляются лишь 25% слушателей, так как нейросети часто создают шаблонные тексты и банальные рифмы.

Ранее сообщалось, что созданная нейросетями литература, также известная как «нейрослоп»-литература, стремительно заполонила российский книжный рынок и начала обходить по популярности авторское писательство. ИИ-книги пишутся с помощью промтов по уже существующим произведениям и выпускаются на платформы с минимальной редактурой.