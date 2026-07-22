В Госдуме объяснили причастность Лондона к удару по «Обороне Севастополя» Депутат Афонин: Британия с помощью Украины мстит РФ за исторические обиды

Власти Великобритании готовы с помощью Украины мстить России за свои старые исторические обиды, заявил NEWS.ru первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. Так он прокомментировал информацию о причастности Лондона к удару по музею «Оборона Севастополя».

Русские не смогли победить в Крымской войне из-за глубокой отсталости царской России. Но при этом наши солдаты и матросы в Крыму сражались исключительно самоотверженно и нанесли противнику большие потери, в том числе их офицерскому корпусу и элитным частям. В результате еще много десятилетий после той войны из Англии в Крым приезжали лорды и баронеты — почтить родные могилы. И, конечно, она закончилась совсем не так, как хотели в Лондоне: там планировали стратегическое поражение России. А теперь британцы свели старые счеты ударом по музею, — сказал Афонин.

Парламентарий считает, что отвечать британцам следует вовсе не ударами по музеям. По его словам, в Великую Отечественную войну Красная армия не опускалась до «зверств и варварства вермахта», чтобы его победить.

Ответим продвижением на фронте и ударами по военным объектам противника. А что касается британского следа, надо собрать как можно больше доказательств и широко представить их всей планете. Пусть мир видит истинное лицо британской верхушки, — заключил депутат.

Ранее представитель британского Минобороны сообщил, что королевские ВМС Великобритании вели наблюдение за учениями российского боевого корабля с боевой стрельбой в международных водах, примерно в 40 морских милях к югу от Плимута. По его словам, военные следили за маневрами на всем их протяжении и продолжают отслеживать действия судна.