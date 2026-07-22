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22 июля 2026 в 16:32

Россиянина заподозрили в работе на ГУР Минобороны Украины

ФСБ задержала жителя Ингушетии по подозрению в работе на спецслужбы Украины

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники УФСБ по Ингушетии задержали 26-летнего местного жителя, которого подозревают в государственной измене, передает РИА Новости. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

По версии следствия, подозреваемый помогал украинским спецслужбам, обеспечивая работу сим-боксов, используемых для противоправной деятельности. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 2026 году мужчина через социальную сеть вступил в контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным ФСБ, за денежное вознаграждение он выполнял их указания.

Он обеспечивал функционирование на территории РФ абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов), находящихся в городе Магасе, используемых украинскими кол-центрами, что способствовало мошеннической, разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности, — сообщили в УФСБ.

Ранее в Кемеровской области задержали 61-летнюю женщину по подозрению в оказании материальной помощи экстремистской организации. По версии следствия, пенсионерка отправляла переводы с марта по май 2023 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование экстремистской деятельности».

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