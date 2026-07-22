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22 июля 2026 в 14:51

Врач назвала неожиданный способ борьбы с болью в горле

Врач Азизова: мороженое может снизить интенсивность боли в горле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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При боли в горле мороженое может помочь снизить интенсивность неприятных ощущений, рассказала RT врач-терапевт Алина Азизова. Она отметила, что такой способ не вылечить основное заболевание.

Если после мороженого становится легче, отказываться от него не нужно. При этом лучше выбирать мягкий продукт без твердых добавок, которые могут дополнительно раздражать чувствительное горло, — рассказала Азизова.

Врач подчеркнула, что мороженое не влияет на вирусы и бактерии, вызывающие болезнь, но и не ухудшает течение инфекции. По ее словам, если холодное усиливает боль — стоит перейти на пищу комфортной температуры.

Ранее кардиолог Элла Виноградова рассказала, что острые лор-инфекции могут вызвать сбои в работе сердца и повысить риск инфаркта и инсульта. По ее словам, особую опасность представляет острый тонзиллит.

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