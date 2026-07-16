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16 июля 2026 в 11:33

Россиянам рассказали, как экономят при производстве мороженого

Глава «Молочного союза РФ» Маницкая: производители экономят за счет шринкфляции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Производители мороженого экономят за счет шринкфляции, рассказала URA.RU директор «Молочного союза России» Людмила Маницкая. Она отметила, что при таком подходе на производстве сокращают вес упаковки и пересматривают рецептуру из-за роста себестоимости производства.

Кто-то модернизирует производство и снижает собственные издержки, а кто-то просто уменьшает вес упаковки. Маркетологи называют это оптимизацией, а покупатель иногда замечает изменения только тогда, когда мороженое заканчивается подозрительно быстро, — рассказала Маницкая.

Директор подчеркнула, что само по себе уменьшение веса продукта нельзя назвать негативным явлением, если производитель честно указывает массу товара на упаковке. По ее словам, прибегать к экономии приходится из-за удорожания сырья, упаковки, логистики и энергоресурсов, а также на фоне снижения спроса и растущей популярности ЗОЖ.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Борис Чернышов предложил остановить скрытое подорожание товаров через шринкфляцию. По его мнению, запрет подобной практики дополнительно защитит права потребителей и сделает ценообразование прозрачнее.

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