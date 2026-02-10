В России хотят защитить потребителей от шринкфляции

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил остановить скрытое подорожание товаров через шринкфляцию, пишет LIFE.ru. С соответствующей инициативой он обратился к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову. По его мнению, запрет подобной практики дополнительно защитит права потребителей и сделает ценообразование прозрачнее.

Необходимо обязать производителей размещать на лицевой стороне потребительской упаковки однозначное текстовое предупреждение: «Товар уменьшен в объеме» в случае уменьшения нетто товара при сохранении или повышении его цены. Кроме того, розничного продавца должны обязать располагать рядом с таким товаром специальную заметную табличку с аналогичной предупредительной надписью, — предложил Чернышов.

Он добавил, что, помимо шринкфляции, производители и ритейлеры прибегают к стелсфляции. Второе проявляется не только в намеренном сокращении содержимого упаковки, но и в ухудшении качества продукции. По мнению парламентария, подобные уловки недопустимы и справедливо вызывают негатив у покупателей.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Ольга Борисова заявила, что в 2026 году производители могут уменьшить упаковку кондитерских изделий в связи с ростом стоимости сырья. Она отметила, что так называемой шринкфляции будут подвержены газированные напитки, чай и кофе.